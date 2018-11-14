Tolgay-Burak takası gündemde

Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyetle yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan’la yollar ayrılıyor.
Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı idareciler, Medipol Başakşehir maçının devre arasında etli pilav yiyerek, Teknik Direktör Şenol Güneş’in hışmına uğrayan tecrübeli oyuncuyu devre arasında göndermeye hazırlanıyor.
Yönetim kurulu kısa süre içinde barış sağlanmaması durumunda Tolgay’ı ara transferde ya bonservisiyle ya da takas yoluyla takımdan göndermeyi planlıyor.
TOLGAY-BURAK TAKASI OLABİLİR
Siyah-beyazlı yönetimin, sezon başında da transferi gündeme gelen golcü oyuncu Burak Yılmaz için Karadeniz ekibine Tolgay'ı önereceği öğrenildi.
Düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakan Tolgay’la yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, eğer tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak isteyen bir kulüp çıkarsa, önceliği bu ekibe verecek.