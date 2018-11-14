Fenerbahçe orta sahasının bu sezon değişilmez ismi olan 19 yaşındaki Elif Elmas, kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Erwin Koeman'ın kendilerini çok iyi tanıdıklarını ve maç kazandıkça özgüvenlerinin yerine geldiğini söyledi.

Fikret Orman, Sivasspor maçında "Paralar nerede" diye tezahüratlar yapanların gerçek Beşiktaşlı olmadığını ifade etti.

Fikret Orman: Onlar gerçek Beşiktaşlı değil

Sezon başında kadroya alınmayan Kameni'ye ikinci yarıda şans vermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, Volkan'ı ise affetmeyi ise düşünmüyor.

İslam Slimani: Fenerbahçe'de çok baskı var

İngiltere Kadınlar Ligi'nde Manchester City-Reading maçında bozuk parasını unutun hakem McNamara, yazı tura yapmak yerine kağıt-taş-makas oyununu kullanınca 21 gün ceza aldı.

Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in hakeme herhangi bir fiziki müdahale yapmadığını ve verilen 10 maçlık cezanın mantıksız olduğunu söyledi.

1 Fikret Orman: Onlar gerçek Beşiktaşlı değil Fikret Orman, Sivasspor maçında "Paralar nerede" diye tezahüratlar yapanların gerçek Beşiktaşlı olmadığını ifade etti.

2 Fenerbahçe'de Kameni takıma dönüyor Sezon başında kadroya alınmayan Kameni'ye ikinci yarıda şans vermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, Volkan'ı ise affetmeyi ise düşünmüyor.

3 İslam Slimani: Fenerbahçe'de çok baskı var Kaçırdığı gollerin ardından strese girdiği söyleyen İslam Slimani, "Fenerbahçe'deki baskı hiçbir yerde yok" dedi.

4 Bayern Münih, Zidane'a teklif yapacak Real Madrid'le 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra istifa eden Zidane'ın Bayern Münih'le anlaşacağı ifade edildi.

5 Tolgay-Burak takası gündemde Beşiktaş yönetimi, kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ı transfer etmek için bordo-mavili yönetime Tolgay Arslan'ı önerme kararı aldı.

6 Mehmet Demirkol: Terim'e verilen ceza ağır Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in hakeme herhangi bir fiziki müdahale yapmadığını ve verilen 10 maçlık cezanın mantıksız olduğunu söyledi.

7 Parayı unutan hakeme 21 gün ceza İngiltere Kadınlar Ligi'nde Manchester City-Reading maçında bozuk parasını unutun hakem McNamara, yazı tura yapmak yerine kağıt-taş-makas oyununu kullanınca 21 gün ceza aldı.

8 Fatih Terim'in cezasını çekeceği maçlar Derbi sonrası toplamda 10 maçtan men cezası alan Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar belli. G.Saray'ın kupadaki performansı Terim'in döneceği tarihte belirleyici olacak.

9 İsmail Kartal: Galatasaray'ın son 10 maçı incelenmeli İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunun incelenmesi gerektiğini söyledi. 57 yaşındaki teknik adam, "Ama adalet bir gün tecelli edecek" dedi.