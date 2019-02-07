Yeni transferler için imza töreni düzenleyen Fenerbahçe Kulübü, eğlenceli toplantıyı Youtube sayfasından paylaştı.

Oldukça sıcak görüntülerinin ortaya çıktığı törende, Fenerbahçeli oyuncular basın mensubu gibi yeni takım arkadaşlarına sorular sordu.

Törenin en dikkat çeken anı ise döner sorusu oldu. Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında dürüm yediği için Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a sorduğu soruyla takım arkadaşlarını güldürdü.

DÖNERİN HER TÜRLÜSÜNÜ YERİM

Tolgay, Hasan Ali'nin, "Almanya'daki döner mi daha iyi Türkiye'deki döner mi" şeklindeki sorusuna, "Farketmez. Döneri, dürümü her türlü yerim" diyerek cevap verdi. 28 yaşındaki futbolcu verdiği cevapla eski kulübü Beşiktaş'a da gönderme yapmış oldu.

Tolgay: Dönerin her türlüsünü yerim - İZLE