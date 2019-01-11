Tolgay: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Sezonun ilk yarısında soyunma odasında yemek yerken yakalanan Tolgay Arslan, Şenol Güneş'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
İkinci yarının kamp kadrosuna da dahil edilmeyen 28 yaşındaki futbolcu, kulüple bağlarını iyice kopardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istediği tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
5 MİLYON EURO
Yönetime açıkça "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" diyerek kendisine kolaylık sağlanmasını isteyen Tolgay, Başkan Fikret Orman'ın vereceği kararı bekliyor.
Fenerbahçe'ye kapıyı 5 milyon eurodan açan Orman'ın takasa sıcak bakmadığı belirtildi.
Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetimin ise bu rakamı yüksek bulduğu ve şimdilik beklemeye geçtiği ifade edildi.