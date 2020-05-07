Tolgay: İnşallah sezonu kupayla bitiririz

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, hem dünya hem de ülke olarak çok farklı bir dönemden geçtiklerini dile getirirken; ligin son haftalarında ise sürprizlerin yaşanabileceğini de söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde gerçekleştirilen antrenmanların takımdaki aile ortamına doğrudan katkı sağladığına da dikkat çeken Tolgay, "Evde çalışıyor olmak çok değişikti. Bizim için güzel de bir ortamdı. Antrenmanlarımıza zaman zaman çocuklarımız da katıldı. Herkesin çocuğunu gördük ve güzel bir aile ortamı oldu. Bence bu dönem de bizi çok yakınlaştırdı. Birbirimize çok dikkat ettik. Daha güzel bir aile ortamı oldu. Herkes birbirine sahip çıktı. Hocalarımız, fitness ekibi, Emre Ağabey (Belözoğlu) her şeye dikkat ettiler. İnşallah kalan maçlarımızı da iyi bitiririz, kupayla bitiririz. Bu süreç önümüzdeki sezona da hazırlanmak için önemli. Seneye de inşallah iyi başlarız." şeklinde konuştu.