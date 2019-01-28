Tolgay-Şener takası gerçekleşiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala takımdan ayrılabilir...

Fenerbahçe'yle prensipte anlaşan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün 5 milyon euro talep etmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe transfer olamamıştı.

ŞENER ARTI BİR MİKTAR PARA

Ancak Fenerbahçe'den beklediği teklifi alamayan siyah-beyazlı kulübün bu konuda geri adım attığı ve Şener artı bir miktar para önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

Böylece Beşiktaş, bu takasla birlikte sağ bek transferini de gerçekleştirmiş olacak.

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