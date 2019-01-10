Tolgay-Şener takasında son durum

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş sağ bek ararken, sarı-lacivertlilerin öncelikli tercihi orta saha.

İKİ FUTBOLCU DA TRANSFERİ İSTİYOR

Siyah-beyazlılar sürpriz bir ayrılık olmazsa bir sağ bek alıp transfer dönemini kapatacak. Şenol Güneş'in istediği isimlerden biri Fenerbahçeli Şener Özbayraklı. Milli futbolcu da Bursaspor'dan hocası olan Şenol Güneş'le çalışmak istiyor.

Beşiktaş Şener'le ilgilenirken Fenerbahçe'nin de siyah-beyazlı ekipten istediği bir futbolcu var. Kadro dışı bırakılıp affedilen Tolgay Arslan'la prensipte anlaşan sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan haber bekliyor.

Şener Beşiktaş'a, Tolgay da Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. İki futbolcunun takası konuşuluyor ama kulüpler arasında henüz anlaşma sağlanmadı.