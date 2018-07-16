Tolgay: Şenol Güneş sinirliyse oradan kaçacaksın

Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine gelen transfer tekliflerini de değerlendiren Arslan, Guti'nin gelişinin takıma olumlu yansıyacağını ifade etti.

Tolgay Arslan'ın açıklamaları şu şekilde;

Şenol Güneş nasıl bir karakter?

Çalışkan ve iyi niyetli birisi. Bugüne kadar Türk futboluna büyük katkıda bulundu. Çok dürüst, kendisine saygı duyuyorsun. Ama sinirlenince yanında durmayacaksınız, hemen oradan ayrılacaksınız.

Şampiyonluğun kaçmasında en önemli neden nedir? Bunda golcülerin etkisi oldu mu, mesela Negredo'nun?

Puan kayıpları Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oldu. Motivasyon ya da yorgunluk diyebilirsiniz. Negredo gol atamazsa, bu sadece onun değil hepimizin suçu. Belki de son pası iyi veremedik… Şampiyonluğu sadece bir oyuncu yüzünden değil, ekip olarak kaybettik.





Kendinde eksik gördüğün özellik nedir?

Gol pozisyonu ve gol. Futbolda herkes asiste, gole bakıyor. Yeni sezonda hedefim daha fazla pozisyona girip, gol atmak. Defans çalışmayı, boğuşmayı da adam geçerek fake atmayı da seviyorum. Ama son bölgeye gelince gücüm kayboluyor. Bu konuda daha rahat olmalıyım, atarsam rahatlayacağım.

GİDERSEM BU TARAFTARI HİÇBİR YERDE BULAMAM

Roma ve Stuttgart gibi takımlar seni transfer etmek istedi. Gelen teklifler için ne diyorsun?

Burada ben ve ailem mutluyuz. Açıkçası Beşiktaş'ın seviyesine birçok kulüp gelemez. Ülkenin en büyük takımı bence. Kazancım da fena değil. Bende şöyle bir his var; başka takıma gidersem, bir daha Vodafone Park'ta oynayamam… Bu taraftarı hiçbir yerde bulamayacağım. Hemen oraya bir eksi yazıyorum. Bu yüzden tekliflerle kafamı yormadım. Ben buradayım, kafam da burada. T

GUTI DÜNYA MARKASI

Yeni yardımcı antrenörler, Guti Hernandez ve İlhan Mansız hakkındaki görüşlerini söyler misin?

Guti bir dünya markası. Oynadığı dönemde en iyi orta sahalarından birisiydi. Onun bana çok şey öğreteceğini düşünüyorum. İlhan hocayla da konuştum. Son vuruşlarımla ilgili o da bana yardım ediyor.