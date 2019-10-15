Tolgay: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Emre

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Tolgay Arslan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ EMRE BELÖZOĞLU'DUR"

Sarı-lacivertli ekibin en büyük avantajının Emre Belözoğlu olduğunu vurgulayan Arslan, şu ifadelere yer verdi:

“Herkes hırslı. Birkaç sakatlık oldu. Ben de sakattım. Victor da sakattı. O da geri döndü. Antalyaspor maçından sonra bir konuşma oldu. Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğlu’dur. Hem ağabeylik hem kaptanlık yapıyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Aynı mevkide oynuyoruz. Ondan çok şey öğreneceğim için seviniyorum”