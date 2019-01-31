Tolgay Twitter'da temizlik yaptı

Beşiktaş'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye satıldı.
3 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli takıma transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Twitter'da temizlik yapmaya başladı.
NELER OLMUŞTU?
Hatırlanacağı gibi yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tatil edilmiş, alınan karar sonrası mücadelenin kaldığı yerden devam edeceği açıklanmıştı.
TFF'nin aldığı kararı protesto eden Beşiktaş maça çıkmamış, böylece Fenerbahçe hükmen 3-0 galip sayılarak Türkiye Kupası'nda finale yükselmişti.
Ancak finalde Akhisarspor'a yenilen sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götürememişti.
Tolgay ise maçın ardından "Hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" şeklinde bir tweet atmıştı.
Tercübeli futbolcunun, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu tweeti silmesi gözlerden kaçmadı.