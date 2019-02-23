Tolgay: Umarım derbi benim maçım olur

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından olaylı bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'a çıkacak.

Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra ilk kez Beşiktaş'a rakip olarak sahaay çıkacak olan Tolgay Arslan'ı bu maça özel olarak hazırlayan Ersun Yanal, oyuncu ile bire bir görüşmeler yapıyor.

Tolgay ile dün yapılan antrenmandan sonra özel olarak görüşen Ersun Yanal, "Hem benim hem de koca bir camianın sana olan güveni, inancı çok büyük. Elinden geleni yapacağına eminim ancak senden tek istediğim şey sakin kalman. Maç içerisinde ne olursa olsun oyun içerisinde sakin kal ve takıma liderlik et" dedi.

Zenit karşısında kendi hatalarından dolayı turu kaybettiklerini ifade eden Tolgay Arslan ise, "Zenit maçında hatalar yaptık ve bu maçta hatalarımızı tekrarlamayacağız. Zenit karşısında sakin kalamadık ancak Beşiktaş karşısında sakin kalmak zorundayız. Bu benim ve takım için büyük bir fırsat maçı, kazanmak için savaşacağız ve dilerim benim maçım olur" şeklinde konuştu.