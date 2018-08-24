Tolgay'a Almanya'dan bir talip daha

Siyah-beyazlı takımın orta sahasının önemli parçası olan Tolgay Arslan için daha önce Bundesliga'dan Stuttgart ve Wolfsburg devreye girmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.

LEİPZİG TOLGAY İÇİN TEKLİF YAPACAK

Son gelişmelere göre ise şimdi de Leipzig'in Beşiktaşlı oyuncunun peşinde olduğu ifade edildi.

Alman yetkililer, 8 milyon euro bedeli gözden çıkardığı Tolgay için Beşiktaş yöneticileri ile masaya oturma kararı alırken, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için işi hemen bitirmek istiyor.

Başkan Fikret Orman'ın da Tolgay için gelecek teklife sıcak baktığı ancak 10 milyon euro gibi bir rakam düşündüğü belirtildi.

İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından fiyat konusunda orta yolu bulacakları mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan siyah-beyazlıların, görüşmeleri çok uzatmadan Tolgay'ı satmaya razı olacakları kaydedildi.