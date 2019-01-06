Tolgay'a karşılık Ljajic alınacak

Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı. Burak Yılmaz ve Mirin'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar kadro dışı kalan Tolgay'ı da elinden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

LJAJİC'E KARŞILIK TOLGAY ARSLAN

Sırp futbolcu Ljajic için Torino'ya 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için Tolgay Arslan'ı önerdi.

Merkez orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Torino, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ı istiyor. Yaklaşık 5 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanan İtalyan ekibinden para yerine Ljajic'in bonservisi istendi.

İtalyan basınından Tuttosport da Torino'nun Beşiktaş'a Tolgay için teklif yaptığını yazmıştı.