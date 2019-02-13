Tolgay'da kısmi yırtık tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındü dün Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'i konuk etti.
Karşılaşma öncesinde ısınmak üzere sahada yer alan ve sakatlık geçirdiği için maç kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan ile ilgili kulüpten açıklama geldi.
DERBİDE YETİŞMESİ ZOR
Kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı ancak oynamasının şu an için zor gözüktüğü öğrenildi.
Tolgay Arslan, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü Atiker Konyaspor'la yapılacak maçta kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecekti.