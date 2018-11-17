Tolgay'ın menajeri F.Bahçe'yle görüştü

Ara transfer dönemini son derece aktif geçireceği anlaşılan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Menajer Ahmet Bulut'un bu görüşmeyi doğruladığı ifade ediliyor.

İLK TERCİHİMİZ F.BAHÇE

Tolgay'ın menajeri Bulut "İlk tercihimiz F.Bahçe olacak" derken, Sarı-Lacivertli yönetim de 2022 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Tolgay için Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın da daha önce Ozan Tufan'a ilgisi vardı. Beşiktaş ile sulh içinde anlaşarak bu işi çözüme kavuşturmak isteyen F.Bahçe kısa süre içinde harekete geçecek.

F.Bahçeli kurmaylar ile Comolli'nin Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya gelip pazarlık masasına oturmak istediği ocak ayında da Tolgay'a imza attırmayı planladığı bildirildi.