Tolgay'ın Milli Takım isyanı: Çıldırıyorum

Tolgay Arslan, Beşiktaş'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Finale kadar gidip kupayı kaldırmak istediklerini söyleyen Arslan,“Elimizden geleni yaptık bugün, istediğimiz sonucu aldık. Ligde niye olmuyor bilmiyorum. Çözümü bilsem zaten ben yapardım. İnşallah önümüzdeki maçları alırız. Bizim için bir seri çok önemli. Umarım ilk maçımızı kazanırız” dedi.

BEN DE ÇILDIRIYORUM

Tolgay Arslan, “Bu sabah avukatımla milli takım meselesini konuştum. Sabret bu sene olacak diyorlar. Ben de çıldırıyorum çünkü” şeklinde konuştu.