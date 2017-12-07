Tolisso: Beşiktaş'a karşı yeniden oynamak isterim

Sezon başında Lyon'dan 41.5 milyon Euro bonservis karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Fransız orta saha Corentin Tolisso'nun Beşiktaş hayranlığı devam ediyor.

HARİKA BİR ATMOSFERDİ

Bayern Münih'in PSG'yi 3-1 yendiği maçta iki gol birden atan Tolisso, "Kura çekiminde tercih ettiğim bir takım yok ancak geçen sezon Lyon ile Beşiktaş'a karşı oynamıştım, statlarında harika bir atmosfer var, bu sebeple tekrardan Beşiktaş ile oynamak isteyebilirim. Böyle harika taraftarların önünde oynamak harika bir şey, ben bu yüzden futbol oynuyorum" dedi

. Bu sezon başında Roma'ya transfer olan Gonalons ve Arsenal'in yolunu tutan Lacazette'in de Beşiktaş'tan çok etkilendiğini belirten Tolisso, ''Gonalons ve Lacazette ile konuştum. Çok maç oynadıklarını ama böyle bir atmosfer görmediklerini ve hayran kaldıklarını söylediler. Kariyerimdeki en çılgın an işte o maçtı'' sözlerini kullandı.