Tolisso: Türkiye'yi yenmek için sahada savaşmalıyız

EURO2020 Elemeleri'nde A Milli Takım ile karşılaşacak olan Fransa'da orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, İzlanda maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK ZORUNDAYDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Tolisso, "Zor bir maç olacağını biliyorduk ama kazanmak zorundaydık. EURO2020 yolunda önemli zafer oldu. Takım olarak kritik maçları kazanabileceğimizi gösterdik" dedi.

A Milli Takım ile oynayacakları maça da gönderme yapan Corentin Tolisso, "Türkiye'yi yenmek için sahada her şeyimizi vermeliyiz. Zor bir karşılaşma olacağını Türkiye'deki maçtan da biliyoruz" şeklinde konuştu.