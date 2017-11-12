Tolunay Kafkas: Yeni bir sistem uygulayacağız

Kafkas, 19 Yaş Altı Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ile Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YAPILMAMIŞ BİR SİSTEMİ UYGULAYACAĞIZ"

Kafkas, burada yaptığı açıklamada, genç oyuncu gelişimine önem verdiklerini vurgulayarak, "Şimdiye kadar yapılmamış yeni bir sistem uygulayacağız. İlke ve amaçlarımız doğrultusunda milli takımlar bir oyun planı ve şablonun içerisinde oynama gayretinde olacak. Amacımız, Avrupa kupalarına ve dünya şampiyonalarına katılacak jenerasyonlar hazırlamak." ifadelerini kullandı.

İyi antrenörler yetiştirmek istediklerini de ifade eden Kafkas, şöyle devam etti:

"Genç oyuncuları A milli takıma çıkarmak istiyoruz. Geniş bir ekibimiz var. Bu yelpaze içerisinde çok iyi çalışıyoruz. Her yaş grubuna gidiyoruz. Elit oyuncular var. Bizim önceliğimiz elit genç oyuncu bulmak, onları yetiştirmek. İyi oyuncular var, çıkacak oyuncular da var. Yeter ki biz bunlara destek olalım, şans verelim."





"ELİT TURU GARANTİLEDİK"

19 Yaş Altı Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ise Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda 6 puan toplayarak Elit Tur'a çıkmayı garantilediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Slovakya maçını da kazanıp 9 puanla birinci torbadan Elit Tur'a katılmak istiyoruz. Hedefimiz, lider olarak gruptan çıkmak. Rakiplerimiz, Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika. İnşallah, Elit Tur'dan Avrupa şampiyonası, oradan da dünya kupasına gitmek istiyoruz."