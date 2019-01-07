Tom Thibodeau'yla yollar ayrıldı

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Minnesota Timberwolves, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koç Tom Thibodeau'nun görevden alındığını duyurdu.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Minnesota'nın kendi sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-86 mağlup ettiği maçtan hemen sonra yapılan bu açıklamada, Thibodeau'nun hem koçluk hem de basketbol operasyonları başkanlığı görevlerinden alındığı belirtildi. Böylelikle, ligde hem takım koçu hem de basketbol operasyonları başkanı olarak sadece San Antonio Spurs'ün başındaki Gregg Popovich kaldı.

2017/2018 sezonunda Minnesota'yı 14 yıldır ilk playoff serüvenine taşıyan koç olan Thibodeau'nun özellikle All-Star oyun kurucu Jimmy Butler ile olan gerilimi yönetememesi sonucu Butler'ın Philadelphia 76ers'a takaslanması ve takımdaki Karl Anthony Towns ve Andrew Wiggins gibi genç yıldızları doğru yönlendirememesi sebep olarak gösterildi.

Asistan koç Ryan Saunders geçici süre takımın başına geçerken, ABD basını Minnesota'nın başına eski Chicago Bulls koçu Fred Hoiberg veya Chauncey Billups'un getirilebileceğini iddia etti

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