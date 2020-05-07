Tomas: Bjelica'ya göre Fenerbahçe'de elektrik eksik

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.

Bjelica'ya Fenerbahçe'deki baskıyı anlattığını kaydeden Tomas, "Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe teknik direktörü olmak çok farklı. Nenad Bjelica ile iki kez konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını söyledim. Bjelica iki defa başkanla konuştu. Son durumu ne, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

BJELICA: "FENERBAHÇE'DE ELEKTRİK GÖRMEDİM"

Stjepan Tomas, Bjelica ile Konyaspor-Fenerbahçe maçını birlikte izlediğini ve Hırvat hocanın, "Fenerbahçe'de elektrik görmedim." ifadesini kullandığını belirtti.

44 yaşındaki Hırvat teknik adam, "Bana Lech Poznan'da çalıştığını ve baskıya alışık olduğunu söyledi ama ben Dinamo Zagreb, Lech Poznan ve İtalya arasında çok fark olduğunu söyledim. O hazır, biliyor. Onunla beraber biz Konyaspor-Fenerbahçe maçı da izledik, analiz yaptık. Orada kendisi, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, atmosferin nasıl olduğunu fark etti. 'Biliyorum Türkiye ne demek, lig ne demek, Türk oyuncuları gördüm, mentaliteyi gördüm' dedi. Fenerbahçe'de bir elektrik görmediğini söylemişti." diye konuştu.