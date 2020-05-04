Tomas: F.Bahçe'nin kadrosu Bjelica için uygun değil

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyip şampiyonluklar yaşayan Stjepan Tomas, Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Hırvat teknik adam Bjelica ile ilgli açıklamalar yaptı.

Fanatik'e konuşan Tomas, ''Topun daha fazla kendisindekalmasını seven, pas oyunundaki formasyonlar üzerine kafa yoran bir hoca ve tabii hücumda da yetenekli oyuncularla oynamayı tercih ediyor.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLMAK ZOR''

"Dinamo Zagreb’deki döneminde son derece geniş bir takıma sahipti. Özellikle hücum hattında son derece üretken ve fark yaratabilecek oyunculara sahipti. Hatta forvette benzer seviyede 3 farklı alternatifi vardı." ifadelerini kullanan Tomas, "Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe’yi kıyaslamak elbette doğru olmaz. Dediğim Zagreb’de elinde kaliteli bir kadro ve saha içine odaklanabileceği baskısız bir ortam vardı. Ancak Türkiye’de başarılı olmak daha zor. Medya ve taraftar baskısının yanı sıra camia beklentisi bir teknik adamın başarısında veya başarısızlığında en büyük etkenler." ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN KADROSU YETERSİZ''

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun Bjelica için yetersiz olabileceğini söyleyen Tomas, "Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz ama gereken transferler yapılırsa başarılı olabilir. Geride kalan sezon Fenerbahçe için iyi geçmedi. Yeniden bir yapılanma içerisine girilmesi gerekiyor gibi duruyor." ifadelerini kullandı.