Toni Kroos Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Galatasaray'da yabancı kontenjanına takıldığı için kadro dışı bırakılan Martin Linnes, ocak ayında geri dönecek. Sarı-kırmızılı ekibin Mariano'yu satacağı ifade ediliyor.

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Kurallara göre Atiba'nın pozisyonu penaltı

Sosyal medyada kuralların değiştirildiği ve bu yüzden Atiba'nın pozisyonunun penaltı olmadığı iddia edilmişti. Ancak FIFA'nın saat modeli kuralına geçmediği ortaya çıktı.