Toni Schumacher: Karantinada Fenerbahçe'yi düşünüyorum

Oğuzhan dönüş için FIFA ve UEFA'nın yanıtını bekliyor

Everton forması giyen Moise Kean, koronavirüs kurallarını ihlal eden futbolcular arasına adını yazdırdı. İtalyan golcü, sosyal izolasyon günlerinde evinde bir parti düzenledi.

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Yunanistan'da akılalmaz bahis şikesi

Yunanistan Ligi'nden Olympiakos ve Atromitos arasında oynanan maçta bahis şikesi olduğuna yönelik iddianame ortaya çıktı. Buna göre; başkanlar, federasyonlar, hakemler ve futbolcular da işin içinde.