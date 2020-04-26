Toni Schumacher: Karantinada Fenerbahçe'yi düşünüyorum

1988-1991 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alman kaleci Toni Schumacher, TRT Almanca'ya konuk oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle evinde geçirdiği günlerde neler yaptığından söz eden Schumacher, bahçesinde bulunan çimleri Fenerbahçe Stadyumu'nda olduğu gibi keserek kaleci antrenmanı yaptığını söyledi.
Efsane kaleci, spor yaparken Fenerbahçe logosunun bulunduğu koruyucu maskeyi de takmayı ihmal etmiyor.
''TÜRKİYE VE FENERBAHÇE'DEKİ ZAMANLARI DÜŞÜNÜYORUM''
Sarı-lacivertlilerin unutulmazlarından olan Alman eski kaleci, günü Ren nehrine karşı oturarak geçirdiğini belirtirken, ''Türkiye ve Fenerbahçe'de geçirdiğim güzel zamanları düşünüyorum'' dedi.