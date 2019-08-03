Tonito: Ronaldo Nadal, Quaresma Federer gibi

Sporting'de Cristiano Ronaldo ve Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma ile birlikte oynayan ve sosyal medyada sıkça paylaşılan bir fotoğrafta onlarla birlikte olan İspanyol eski futbolcu Tonito, Portekizli yıldızları kıyasladı.

"QUARESMA DÜNYANIN EN İYİ 5 OYUNCUSUNDAN BİRİ OLABİLİRDİ"

Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı. Vücuduna çok dikkat etti, şut çalıştı. Her zaman kendini geliştirmek için uğraştı. Ben onu Rafael Nadal'a benzetiyorum. Günlük çalışmasının karşılığını aldı. Quaresma ise Federer, doğal bir yetenek. Bana göre, Quaresma dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olabilirdi." dedi.