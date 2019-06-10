Tony Parker basketbola veda etti

San Antonio Spurs tarafından 2001 NBA Draftında 28. sıradan seçilerek lige adımını atan Tony Parker, emekli oluyor.

2001-2018 sezonu arasında San Antonio Spurs'te oynadıktan sonra geçen sezonu da Michael Jordan'ın başkanlığını yaptığı Charlotte Hornets'ta tamamlayan Parker, 18 sezonun ardından 1254 maçta 15.5 sayı, 5.6 asist ortalamaları ile parkeye veda ediyor.

Spurs'de Tim Duncan ve Manu Ginobili ile oluşturdukları iskeletle çok önemli başarılar yakalayan Fransız oyun kurucu, Teksas ekibi ile 4 şampiyonluk yaşadı.