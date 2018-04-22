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Toprak Razgatlıoğlu 8. sıraya yükseldi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki mücadeleyi 9. sırada tamamladı. Hollanda ayağı sonrası puanını 45'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, sürücüler klasmanında 8'inciliğe yükseldi.

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Toprak Razgatlıoğlu 8. sıraya yükseldi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 4. ayağının ikinci yarışını, Kawasaki takımının Büyük Britanyalı motosikletçisi Tom Sykes kazandı.

Hollanda'nın Assen şehriyle aynı adı taşıyan 4,542 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

TOPRAK 8.LİĞE YÜKSELDİ

Tom Sykes, 6. sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Kawasaki'den bir diğer Büyük Britanyalı sporcu Jonathan Rea ikinci, Pata Yamaha takımından Hollandalı Michael van der Mark ise üçüncü sırada yer aldı.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 11. cepten kalktığı yarışı 9. sırada bitirdi. Milli motosikletçi, dün gerçekleştirilen ilk yarışı da 10. sırada tamamlamıştı. Hollanda ayağı sonrası puanını 45'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, sürücüler klasmanında 8'inciliğe yükseldi.

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