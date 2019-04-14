Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'daki yarışı 9. bitirdi

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Diagne'den yemek sözü Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde takım arkadaşlarına yemek ısmarlayacağını söyledi.

2 Formula 1'de 1000. yarışın kazananı Hamilton Formula 1'de 1000. yarışı Çin Grand Prix'sini, en son yarış Bahreyn'in de galibi olan Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı

3 Unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray derbileri En unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe derbilerini sizler için derledik.

4 Rıza Kayaalp'ın ailesi büyük sevinç yaşadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayla tamamlayarak 9. Avrupa şampiyonluğuna uzanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

5 Fenerbahçe kaptanları galibiyete inanıyor Fenerbahçe kaptanları, derbi öncesi girilen kampta takım arkadaşlarına yaptıkları motivasyon konuşmasında "Puan durumlarına hiç güvenmesinler. Bu yıl da kazanamaycaklar" ifadelerini kullandı.

6 Guti sorumluluk almaya başladı Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandez, Başakşehir maçında saha kenarında futbolcuları sık sık uyarılarda bulundu.

7 Yanal ve Terim'in derbi motivasyonu Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından tam presli bir futbol istedi. Fatih Terim ise futbolcularına atmosferden çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

8 Burak Yılmaz: Şampiyonluğu kovalayacağız Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Başakşehir maçında galibiyeti getiren golü attı. Yıldız futbolcu maç sonu açıklamasında ise şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayacaklarını söyledi.

9 Şenol Güneş: Burak Yılmaz dünya çapında bir oyuncu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'la ilgili "Burak Yılmaz için, dünya çapındaki bir oyuncuyu kaybettik, geç kaldı. Suarez'i izliyoruz, o yetenekte olabilecek bir oyuncuydu." dedi.