Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışını 9. sırada bitirdi

Sezon başında Galatasray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sürekli sakatlıklarla uğraşan Tolga Ciğerci, bu sezonu maça çıkmadan tamamlayacak.

Yeni Zelandalı futbolcu Kosta şehitler için secde yaptı

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı'nın eşinin hastalığı nedeniyle görevinden istifa ettiği ancak Fikret Orman'ın bu isteği geri çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan Douglas'ın peşine düştü.

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Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

Fenerbahçe'nin Osmanlı döneminden beri karşılaştığı birçok sıkıntıyı aşmayı başardığını söyleyen Ali Koç, "Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın" dedi.