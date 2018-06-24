Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi

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Ronaldo Fas'a da gol attı

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Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

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1 İngiltere'den Panama'ya 6 gol 2018 Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere ikinci maçında Panama'yı 6-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2 Cüneyt Çakır Nijerya-Arjantin maçını yönetecek FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya-Arjantin maçında düdük çalacak.

3 Heung-Min Son maç sonu ağladı 2018 Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'de yıldız futbolcu Heung-Min Son'a askerlik yolu göründü.

4 Galatasaray'ın Cavanda ve Carole kararı Galatasaray yönetimi, Cavanda ve Carole ile yolları ayırmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı takımın bekleri Nagatomo, Hakan Balta, Mariano ve Linnes olacak.

5 Aziz Yıldırım hücumbot üretecek F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugünkü seçimde oyunu kullandıktan sonra Sudan'a gitti. Bu ülkede tersane kuracak olan Aziz Yıldırım, ülkemiz için hücumbot üretecek.

6 Beşiktaş Vida'yı satıyor Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nın ardından Vida'yı satacaklarını doğruladı. Hırvat stopere Premier Lig'den 13 milyon euroluk teklif var.

7 Arjantin'de Sampaoli isyanı Arjantinli futbolcular, teknik direktör Jorge Sampaoli'den memnun değil. Oyuncular, takımın başına Burruchaga'nın getirilmesini istiyor.

8 Cocu'nun antrenman stili Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu'nun PSV'yi çalıştırırken kullandığı ilginç antrenman metodu sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çekti.

9 Ali Koç'un Cocu yorumu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Cocu hakkında konuştu. Koç, "En heyecan verici özelliği, atağa dayalı bir futbol stili olması" dedi.