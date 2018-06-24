Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi

ABD'nin Monterey kentindeki 3,610 kilometrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.
Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, 3. sıradan başladığı mücadeleyi kazandı. Aruba.it takımından Chaz Davies, 2'nci, Pata Yamaha'dan Alex Lowes ise 3. oldu. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 13. cepten kalktığı yarışın 20. turunda kaza yaptı.
Motosikletinin kontrolünü kaybederek havada takla atan Toprak, önce ayağını ardından da sırtını yere vurdu. Yarış sonrası yapılan açıklamada, Toprak'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildiği belirtildi.
Sürücüler klasmanı
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 295 puan
2. Chaz Davies (Büyük Britanya): 225
3. Michael van der Mark (Hollanda): 204
4. Tom Sykes (Büyük Britanya): 188
5. Marco Melandri (İtalya): 170
8. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 91