Toprak Razgatlıoğlu: Seneye daha güzel olacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 5. sırada tamamladığı 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ardından yeni sezon hazırlıklarına umutlu başladı.

Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'na Avustralya'da 4 bin 445 metrelik pistteki ilk yarışa 14. sıradan başladı ve bu yarışta 22 turluk mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

Yarışın ikinci ayağını ise teknik sorun yüzünden tamamlayamayan Toprak, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Toprak, şampiyonanın Tayland'da düzenlenen ikinci yarışını da 9. sırada bitirdi. Daha sonra sezonun Avrupa ayağındaki İspanya'da ilk yarışı 8'inci bitiren milli motosikletçi, ikinci yarışta ise motorunun arızalanması nedeniyle 7'nci turda yarış dışı kaldı.

Milli motosikletçi Toprak, şampiyonanın Hollanda'da düzenlenen dördüncü ayağının sıralama turlarında yaptığı kazaya rağmen sıralama turlarını 1.35.844'lük derecesiyle 10. sırada tamamladı, Hollanda ayağının ilk yarışında 9'uncu sırada yer aldı.

İtalya'da podyuma çıktı

Toprak, şampiyonanın 5. ayağında İtalya'daki yarışı podyuma çıkarak 3. sırada bitirdi. Milli motosikletçi, İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışında 5'inci, ikinci yarışta ise 3. olarak tekrar podyum yakaladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 7. ayağının ikinci yarışında 2. olarak yükselişe geçti. Sezonun 8. ayağında İngiltere'de piste çıkan Toprak bu ayağın ilk yarışını 13'üncü sırda bitirdi, ikinci yarışında ise 2'incilik elde etti. Şampiyonada, 9. ayakta ABD'de yarışan Toprak, ilk ve ikinci yarışta da 3. olarak podyuma çıktı. Toprak, Portekiz'deki 10. ayak ikinci yarışında da yine podyum yakalayarak üçüncü oldu.

Superbike'de 1. olan ilk Türk sporcu oldu

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışı birinci sırada tamamladı ve böylece Superbike'de 1. olan ilk Türk sporcu oldu. Bu yarışın 2. turunda ise yaşanan kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. Toprak, şampiyonanın 12. ayağı olan Arjantin etabının ilk ve ikinci yarışında da üçüncülüğü elde etti. Şampiyonanın son ayağında Katar'da mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, burada ilk yarışı 11'inci, 2. yarışı ise 5. sırada tamamlayarak 315 puanla sürücüler klasmanında sezonu beşinci tamamladı.

"Sezon içinde en büyük hayalim birinciliği almaktı"

Geride kalan 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nı AA muhabirine değerlendiren Toprak Razgatlıoğlu, sezona istediği gibi başlayamadığını söyledi.

Şampiyonada her yarışta podyum hedeflediğini fakat yaşanan aksiliklerin buna izin vermediğini ifade eden Toprak, şöyle konuştu: "Güzel bir başlangıç yapamadık. Sonraki yarışlar daha da kötüye gitti. İtalya İmola'da ilk podyumu aldıktan sonra bir daha podyumdan inmedik. Her yarış podyum yaptık. Sezon içinde en büyük hayalim şampiyonada ilk birinciliği almaktı. Bu da bana Fransa yarışında nasip oldu. Orada sezonun ilk birinciliğini aldım. Bu yarışta iki birincilik elde ettim. Yarışta 16. sıradan start aldım iki yarışı da birinci bitirdim."

Toprak, sezonun, yarısından sonra istediği gibi geçmeye başladığını anlatarak, sezonun son yarışında ise üçüncülük için mücadele ettiğini ancak o yarışın da güzel geçmediğini belirtti.

Küçük bir hata yüzünden pistten dışarı çıktığına değinen Toprak, "Böylelikle bu sezonu 5. sırada kapattık. Bu sezon önemli olan birincilik almaktı, o birinciliği aldık ve şimdi daha güçlü bir şekilde önümüzdeki şampiyonaya hazırlık yapıyorum. İnşallah seneye daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.