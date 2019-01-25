Toprak Razgatlıoğlu sezona hazır

1 Şenol Güneş 2 futbolcunun affedilmesini istedi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin affedilmesini istediğini yönetime iletti.

2 Sala'yı taşıyan uçak için soruşturma başlatıldı Emiliano Sala'yı 3 gündür arayan Guernsey Polisi, çalışmaları durdurma kararı almıştı. Birleşik Krallık Hava Kazaları Araştırma Şubesi, uçakla ilgili soruşturma başlattı.

3 Mehmet Demirkol: F.Bahçe 1. lig standardının da altında Mehmet Demirkol, 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

4 Crystal Palace Cenk'i istiyor BBC, Crystal Palace'ın Everton'da şans bulamayan Cenk Tosun'u kiralamak istediğini yazdı.

5 Slimani'nin ayrılık şartı: Komisyon ve tazminat isterim Fenerbahçe yönetiminin takımdan göndermek istediği İslam Slimani, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir talepte bulundu.

6 G.Saray'da hedef Felipe Caicedo Alan ve Pato transferlerinden istediği sonucu alamayan G.Saray yönetimi, hedef değiştirdi. Felipe Caicedo'nun peşine düşen Cimbom, Lazio'ya 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

7 Yobo'dan Moses'e: F.Bahçe'nin durumu seni yanıltmasın Yobo'nun vatandaşı Moses'i "Takımın ligde bulunduğu konum seni yanıltmasın. Türkiye'ye gidince nasıl büyük bir kulüpte oynadığını anlayacaksın" diyerek F.Bahçe'ye gelmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

8 F.Bahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı. Sarı-lacivertli takımın başında 6. maçına çıkan Yanal, sadece 1 kez galip gelebildi.

9 Ümraniyesporlular sevinirken ışıklar kapatıldı Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de yönetim, rakibinin sevinmesine izin vermeyerek stadın ışıklarını kapattı.