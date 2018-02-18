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Torino derbisinde kazanan Juventus

Juventus Serie A'nın 25. haftasında Torino'yu 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Torino derbsinde kazanan Juventus

İtalya Serie A'da 25. hafta mücadelesinde Walter Mazzarri'nin takımı Torino ile Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Juventus kozlarını paylaştı.

TEK GOL SANDRO'DAN

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Juventus, 1-0'lık skorla kazandı. Juventus'un golünü 33. dakikada Alex Sandro kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 65 yaparken ligde arkaya arka 9. kez kazandı. Torino 36 puanda kaldı, 7 hafta sonra mağlup oldu

Ligin bir sonraki haftasında Juventus sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Torino deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak

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