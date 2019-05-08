Toronto 36 sayı fark attı, seride öne geçti

1 Galatasaray transferde atağa kalktı Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray yönetimi, şimdiden 3 ismin işini bitirdi. Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getiren Cimbom, Douglas ve Babel'le de prensip anlaşmasına vardı.

2 Ersun Yanal: Sow gibi Kuyt gibi futbolcular istiyorum Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda açık ara şampiyon yapan Ersun Yanal, o dönemde hücum hattında oynayan oyunculara benzer özellikte futbolcular istedi.

3 Fabinho: Köpek gibi mücadele ettik Maç boyunca Messi'ye yakın oynadığını söyleyen Fabinho, "Tüm takım köpek gibi mücadele etti. Finale çıktığımız için çok mutluyuz" dedi.

4 Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ı protesto edecek Beşiktaşlı futbolcular, Bülent Yıldırım'ın derbideki kararlarına tepki göstermek için, Alanyaspor'la oynanacak maçta başlama vuruşunun ardından bir dakika hareketsiz kalacak.

5 Fatih Terim'in heykeli dikiliyor Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması durumunda TT Stadı'nın önüne Fatih Terim'in heykelini dikecek.

6 Messi yine finali göremedi 3-0'ın rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'da yıldız futbolcu Lionel Messi adeta yıkıldı.

7 Abdülkadir Ömür'ün iftar paylaşımı Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, ailesiyle birlikte iftar sofrasında çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

8 Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti Liverpool'un tarihi bir geri dönüşle Barcelona'yı 4-0 yenerek finale çıktığı maçın kahramanlarından biri de FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır oldu.

9 Liverpool'dan tarihi geri dönüş UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Liverpool, Katalan Barcelona'yı sahasında konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Liverpool inanılmazı başararak rakibini 4-0'lık skor ile eledi.