Toronto kazandı seriye eşitlik geldi

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Trabzonspor için hazırlanan deplasman tribünü Rize ile Trabzonlular arasındaki gerilim devam ediyor. Ç.Rizespor yönetimi, Trabzonspor maçı öncesi deplasman tribününü adeta bir kafese çevirdi.

2 Yusuf ve Abdülkadir'i Lille istiyor Trabzonspor'un genç futbolcuları Abdülkadir Ömür'le Yusuf Yazıcı'ya Lille talip oldu. Fransız ekibi iki oyuncu için 270 milyon TL'yi gözden çıkardı.

3 Slimani ile Benzia ayrılıyor Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiraladığı Benzia ile Slimani sezon sonunda takımdan ayrılacak.

4 Başakşehir dağılıyor Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de yönetim, kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Yaş ortalaması çok yüksek olan takımdan birçok ismin gönderileceği öğrenildi.

5 Fener Ol kampanyasında toplanan para Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyasında 47 günde 34.5 milyon euro bağış toplandı.

6 Cenk Tosun'a İtalya'dan teklif var İtalyan basını, Lazio'nun Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u transfer etmek istediğini yazdı.

7 Fikret Orman, Sergen Yalçın'a soğuk bakıyor Fikret Orman, Beşiktaşlıların gönlündeki teknik direktöre karşı oldukça mesafeli. Taraftara göre hareket etmeyeceğini söyleyen Orman, "Ersun Yanal da çok isteniyordu Fenerbahçe'nin hali ortada" dedi.

8 Volkan Demirel son kez Fenerbahçe forması giyecek Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Volkan Demirel, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla sarı-lacivertli formaya veda edecek.

9 Başakşehir, Terim'in ismini kaldırmak için harekete geçti Başakşehir yönetimi, Fatih Terim ismini stattan kaldırmak için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.