Toronto kazanmaya devam ediyor

Art arda 5. olmak üzere 11. maçını kazanan Raptors'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 11 ribaunt, Serge Ibaka 14 sayı, 14 ribaunt, Jonas Valanciunas 11 sayı, 10 ribauntla double-double yaparak galibiyette ön plana çıktı.
Bu sezon 5. yenilgisini yaşayan Kings'te Willie Cauley-Stein ve Buddy Hield 24'er, De'Aaron Fox 20 sayı buldu. NBA'e 4 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 86-95
Orlando Magic-Detroit Pistons: 96-103
Atlanta Hawks-New York Knicks: 107-112
Miami Heat-San Antonio Spurs: 95-88
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 94-100
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 89-87
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 107-98
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 117-102
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 105-114
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 114-110