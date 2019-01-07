Toronto kazanmaya devam ediyor

1 Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler Burak ve Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için 2 isim üzerinde duran yönetim, Vida'nın satılması durumunda defansa da takviye yapacak.

2 Fenerbahçe'nin Serdar Aziz teklifi Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe'nin son teklifi 2.4 milyon euro.

3 Fenerbahçe'nin istediği Danimarkalı golcü Danimarka basını, Kopenhag forması giyen Robert Skov için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

4 Eren Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti Galatasaray'dan 1.4 milyon euro (8.5 milyon TL) alacağı bulunan Eren Derdiyok, parasını almak için TFF'ya başvuruda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, parası ödenmezse serbest kalacak.

5 Cardoso: Emre yalan söylediyse benim için öldü İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, takımında krize yol açtı.

6 Oğuzhan için Roma'dan teklif İtalyan basını, Roma'nın Oğuzhan Özyakup için 10 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

7 Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde Eren Derdiyok'la yola devam etmeyeceğini açıklayan G.Saray, 2 forvet transferi yapacak. Alan'la prensipte anlaşan Cimbom, Michy Batshuayi'yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

8 Brahim Diaz R.Madrid'e transfer oldu Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Brahim Diaz, 2025'e kadar Real Madrid forması giyecek.

9 Rodrigues, Al Ittihad'a transfer oldu Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad kulübü ile 10 milyon 250 bin dolar karşılığında anlaşıldığını açıkladı