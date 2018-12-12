Toronto Raptors deplasmanda kazandı

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızıların son 32 turunda eşleşmesi muhtemel 9 takım belli oldu.

Fenerbahçe'yle prensipte anlaşan Ersun Yanal'ın Comolli'yle ilgili istekleri ortaya çıktı. Yanal, Fransız futbol adamının sadece transfer görüşmelerinde yer almasını istiyor.

Galatasaraylı Ndiaye'nin aracı olup Türkiye'ye getirdiği Senegal genç milli takımında forma giyen 2 futbolcu, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna alınmayınca amatör lige transfer oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekib Devler Ligi'nde 25 milyon liralık gelir elde etti.

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Abdurrahim Albayrak: İşte Galatasaray ruhu bu

Yenilmelerine rağmen oynanan futbolu çok beğendiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Performansımız tüm camiayı mutlu etti" dedi.