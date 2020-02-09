Toronto Raptors, galibiyet serisine devam ediyor

F.Bahçe, Alanyaspor maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon penaltı tartışmalarına neden oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin kararına sosyal medya paylaşımlarıyla isyan etti.

8

Boateng: Unutulmaz bir andı

Beşiktaş'ın Gaziantep'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede ilk kez oynayan ve ağları sarsan Kevin Prince Boateng, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Bundan daha iyisi bir başlangıç olamazdı" dedi.