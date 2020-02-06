Toronto Raptors, üst üste 12'nci maçını kazandı

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Kevin Prince Boateng ilk kez antrenmana çıktı

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Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe otobüsünü taciz etti

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Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da attığı en güzel goller

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, kulüp televizyonuna verdiği röportajda yeni takımı, ilk maçında attığı gol ve Beşiktaş'tan bahsetti.

Alanyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kötü bir pas veren Belhanda için "Hasta ya, ruh hastası" derken kameralara yakalandı.

Sergen Yalçın'ın, "Avukatlar geldikten sonra imzayı atarsın" diyen Ahmet Nur Çebi'ye "Ne avukatı Başkan cinayet mi var" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Georgina Rodriguez, dün 35. yaş gününü kutlayan Cristiano Ronaldo'ya araba hediye etti. Rodriguez, bu anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde çıkan istifa haberlerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Nihat Özdemir: Her kulübe eşit davrandık

Tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür'ün, bireysel olarak çalışmalara başladığı ve 25. haftada sahalara döneceği öğrenildi.

Son 1.5 yılda 29 yeni oyuncuyu transfer eden Fenerbahçe, sol bek sıkıntısını bir türlü çözemedi.

1 Beşiktaş, Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı Beşiktaş, Kocaelispor'un genç yeteneği Gökdeniz Bayrakdar'la el sıkıştı. 18 yaşındaki futbolcu, sezon sonu siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

2 Georgina Rodriguez, Ronaldo'ya araba aldı Georgina Rodriguez, dün 35. yaş gününü kutlayan Cristiano Ronaldo'ya araba hediye etti. Rodriguez, bu anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

3 Sergen Yalçın'dan Çebi'ye ilginç cevap Sergen Yalçın'ın, "Avukatlar geldikten sonra imzayı atarsın" diyen Ahmet Nur Çebi'ye "Ne avukatı Başkan cinayet mi var" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

4 Fatih Terim'den Belhanda'ya: Ruh hastası Alanyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kötü bir pas veren Belhanda için "Hasta ya, ruh hastası" derken kameralara yakalandı.

5 Nihat Özdemir: Her kulübe eşit davrandık Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde çıkan istifa haberlerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

6 Talisca Çin'den ayrıldı Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de durmak istemeyen Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'ya gitti.

7 Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi Tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür'ün, bireysel olarak çalışmalara başladığı ve 25. haftada sahalara döneceği öğrenildi.

8 Doğuştan kolları olmayan kızını sporla hayata bağladı Tokat'ta yaşayan üç çocuk annesi Betül Yiğit, doğuştan kolları olmayan kızı Nisanur'un sporda şampiyon olabilmesi için gösterdiği üstün gayretle takdir topluyor.

9 Cenk Tosun'a bir hoca darbesi daha Cenk Tosun’un, Everton’a transferinden sonra hocası Sam Allardyce takımdan gönderilmişti. C.Palace’a kiralanan 28 yaşındaki golcü, bu kez de Roy Hodgson'un görevine son verilmesiyle karşı karşıya.