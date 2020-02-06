Toronto Raptors, üst üste 12'nci maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi.
Son şampiyon Raptors, bitime 2.5 dakika kala 10 sayı geride olduğu Pacers mücadelesini, seyircisinin de desteğiyle 119-118 kazandı.
Kulüp tarihinde ilk defa peş peşe 12 maç kazanan Raptors'ta; Kyle Lowry 32 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Serge Ibaka 30 sayı, 7 ribaunt ve Pascal Siakam 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üretti.
BROGDON'UN TRIPLE DOUBLE'I PACERS'A YETMEDİ
Pacers 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Malcolm Brogdon, 22 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Justin Holiday ve 15 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Domantas Sabonis'in gayreti, galibiyete yetmedi.