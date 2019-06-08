Toronto şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta

NBA finalinde Toronto Raptors, son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors'u deplasmanda 105-92 yenerek seride 3-1 öne geçti ve tarihindeki ilk şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

KAWHİ YILDIZLAŞTI, TORONTO KAZANDI

Maça hızlı başlayan Golden State Warriors, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. Klay Thompson ve Stephen Curry ile bulduğu sayılarla yakaladığı ivmeyi ikinci çeyrekte de sürdüren Golden State, ilk yarıya 46-42'lik skorla önde girdi.

Kawhi Leonard önderliğinde, Serge Ibaka ve Pascal Siakam'dan bulduğu sayılarla periyotta üstün bir oyun sergileyen Toronto Raptors, Golden State'in top kayıplarından da yararlanarak son çeyreğe 12 sayı farkla 79-67 önde girdi. Hücumdaki üstünlüğünü ve savunmadaki sertliğini son çeyrekte de koruyan Toronto Raptors, maçı 105-92 kazandı.

Tarihinde ilk kez çıktığı NBA Final serisinde 3-1 öne geçen Toronto Raptors'da Kawhi Leonard 36 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu. Maçta 22 dakika sahada kalan Serge Ibaka 20 sayı, 4 ribaund, 1 asist, Pascal Siakam 19 sayı, 5 ribaund, 1 asistle galibiyete katkı veren diğer isimler oldular.

Üst üste beşinci kez mücadele ettiği NBA Final serisinde ilk kez 3-1 geriye düşen Golden State Warriors'da Klay Thompson 28 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Stephen Currry 27 sayı, 4 ribaund, 6 asistle oynadı.

Toronto Raptors ile Golden State Warriors arasındaki NBA Final serisinin beşinci maçı, 11 Haziran Salı TSİ 04.00'da oynanacak. Toronto Raptors, kendi sahası Air Canada Centre'de oynanan maçı kazanması halinde 2019 NBA şampiyonu olacak.