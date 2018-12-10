Toronto'da Milwaukee Bucks kazandı

Doğu Konferansı'nda sıralamda en yukarda olan iki takımın karşılaşmasında kazanan taraf Milwaukee Bucks oldu.

ZİRVEDE KAZANAN BUCKS

Toronto Raptors, son 4 maçında 3. kez kaybetti. Son 29 saniyeye 100-99 önde giren Milwaukee, maçı elinde tutmayı başardı ve Ersan İlyasova'nın 7 saniye kala 2'de 2 serbest atış isabeti bulmasının ardından karşılaşmadan 104-99 galip ayrıldı.

Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 19 sayı 19 ribaund ve 6 asist ile double double yaptı. Ayrıca Brook Lopez 19, Malcolm Brogdon ise 18 sayı attı. Maça yedek başladıktan sonra 17 dakika süre bulan Ersan İlyasova ise 9 sayı 2 ribaund 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Toronto'da ise Serge Ibaka'nın 22, Kawhi Leonard'ın 20 sayısı yetmedi. Takımın All-Star oyun kurucusu ve ligin asist kralı olan Kyle Lowry ise maçta isabet bulamadı ve 0 sayı 7 asistle maçı tamamladı