Toronto'dan 8 maçlık galibiyet serisi

Doğu Konferansı'nın en iddialı ekiplerinden Toronto Raptors, All-Star oyun kurucusu Kyle Lowry'den yoksun çıktığı karşılaşmada ligin en zayıf takımlarından olarak dikkat çeken Cleveland Cavaliers'ı devirdi.
KAWHİ'DEN 34 SAYI
Ligin zirvesindeki Toronto, deplasmanda oynadığı Cleveland mücadelesini 106-95 kazandı. Toronto'da Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam, Danny Green ve Fred VanVleet 15'er sayıyla oynadı.
Cleveland'da Tristan Thompson 18 sayı, 19 ribaunt, Jordan Clarkson 18 sayı, 35 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.