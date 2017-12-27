Toronto'yu Dallas durdurdu

Aykut Kocaman, neden yedek kaldığını soran Ozan'a, yaptığı bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini ve bu yüzden yedek kaldığını söyledi.

Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

Fatih Terim, sol bek için Asamoah'ın transfer edilmesini isterken, Denayer'in bir daha kiralanmaması gerektiğini ifade etti.

Everton'ın Beşiktaş yönetimini ikna etmesi durumunda, Cenk Tosun'a yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da göreve hızlı başlayan Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı. Terim'in listesinde milli futbolcu Kaan Ayhan da var.

2017'de dünyada en çok gol atan 15 futbolcu..

2017'de dünyada en çok gol atan 15 futbolcu

1 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

2 Şenol Güneş: Arda'yı tabii ki beğenirim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan'ı takımda görmek istediğini ancak öncelikle kadroyu boşaltmaları gerektiğini söyledi.

3 Cenk Everton'a gitmek istiyor Everton'ın Beşiktaş yönetimini ikna etmesi durumunda, Cenk Tosun'a yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

4 Aykut Kocaman Ozan'a neden oynamadığını anlattı Aykut Kocaman, neden yedek kaldığını soran Ozan'a, yaptığı bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini ve bu yüzden yedek kaldığını söyledi.

5 Fatih Terim Asamoah'ı istedi Fatih Terim, sol bek için Asamoah'ın transfer edilmesini isterken, Denayer'in bir daha kiralanmaması gerektiğini ifade etti.

6 Aykut Kocaman Kjaer'le görüştü Aykut Kocaman, sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Kjaer'i geri çağırdı.

7 Dursun Özbek'in hedefi Abdurrahim Albayrak Fatih Terim'i takımın başına getirerek seçim öncesi elini güçlendiren Dursun Özbek, şimdi de Abdurrahim Albayrak'ı yönetimine almak istiyor.

8 Tudor: Terim posterlerini görünce çok şaşırdım Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası görevine son verilen Igor Tudor, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

9 Fatih Terim: Florya'daki görüşmeler dışarı sızdırılıyor Hasan Şaş ile Florya'da yaptığı görüşmenin basına yansıdığını söyleyen Fatih Terim, "Florya adeta haber merkezi gibi olmuş" dedi.