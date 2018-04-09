Torres Atletico Madrid'e veda ediyor

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Fernando Torres, geleceğiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Fernando Torres, İspanyol basınına konuşurken, sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacağını söyledi.

ATLETİCO BENİM EVİM

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Torres konuyla ilgili ''Atletico benim evim. Bu kulübe 10 yaşında katıldım. İlk maçında gol atacak kadar şanslıydım. Artık bu benim Atletico'daki son sezonum. Bu kararı almak kolay olmadığı'' ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki İspanyol golcü, futbol oynamaya devam edeceğini de söylerken ''Başka bir yerde futbol oynamaya devam edeceğim'' dedi.