Torres MLS'e sıcak bakıyor

Atletico Madrid'de forma giyen Fernando Torres'in, kariyerine MLS’te devam edeceği ve bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu ifade edildi.

TORRES TRANSFERE SICAK VERİYOR

Chicago Fire ekibinin temsilcileri, futbolcuyu kadroya katabilmek için görüşmelerde bulunuyor. El Nino lakabıyla tanınan Fernando Torres’in, Chicago ekibini çalıştıran ve iyi ilişkileri olduğu belirtilen Veljko Paunovic faktörü sebebiyle transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

Son yıllarda dünya futbolunun önemli yıldızları MLS’te boy gösterdi. Thierry Henry, Frank Lampard, Steven Gerrard gibi isimler bu ligde top koşturdu. İsveç futbolunun efsanelerinden Zlatan Ibrahimovic de yine MLS’te boy gösteren yıldız futbolcular arasında bulunuyor.