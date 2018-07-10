Torres'in yeni durağı Japonya

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Fenerbahçeliler kombine için geceden kuyruğa girdi

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Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 için destek

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Onyekuru Galatasaray için İstanbul'da

1 Trabzonspor Majid Hosseini'yi alıyor Transferde ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi transfer edecek.

2 Galatasaray'ın Norveç'te izlediği futbolcular Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Norveç liginde oynayan 3 futbolcuyu özel olarak takip ediyor.

3 Fenerbahçe'den 2 transfer Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı

4 LeBron James resmen Lakers'ta Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcu LeBron James ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

5 İngilizler Cüneyt Çakır'ı beğenmedi İngilizler, Hırvatistan'la oynayacakları yarı final maçını yönetecek FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

6 Mesut Özil Almanya'ya veda ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği için Alman basını tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Mesut Özil, Milli Takımı bırakma kararı aldı.

7 Fransa-Belçika maçının muhtemel 11'leri 2018 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.

8 Juventus, Ronaldo transferinde sona geldi İtalya basını, Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu 2 gün içerisinde açıklayacağını ve bu transfere 100 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

9 Hırvatistan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek FIFA, Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere arasındaki maçı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.