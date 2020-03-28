Tosic: Çin'de yaşadıklarım dünyanın sonu gibiydi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, tüm dünyaya yayılmayı sürdürüyor.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şu an Çin ekibi Guangzhou’da oynayan Dusko Tosic, salgın nedeniyle yaşadıklarını anlattı. Sırp savunmacı, ''Evimden havaalanına gidene kadar gördüklerim dünyanın sonu gibiydi'' dedi.

''İSTANBUL'DA BİR GÜN KALDIM''

Yaşadıklarını anlatan Tosic, son uçakla İstanbul'a geldiğini belirterek, ''Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank! Ve bir tank, asla korkmaz! Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim. Ve 31 Ocak’taki Çin’den Türkiye’ye son uçakla İstanbul’a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem Sırbistan’a gittim. 1 ay Sırbistan’da kaldım. Sonrasında biz, Çin’deki durumdan dolayı Dubai’de çalışmalara başlayacaktık. Kulüpten böyle bilgilendirildik. Ancak kamp, iptal edildi. Virüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye sıçraması sebebiyle Çinli futbolcular Çin’e geri döndü'' dedi.

''ÇİN'E DÖNEMİYORUZ''

Talisca'nın da kendisiyle aynı durumda olduğunu belirten Sırp oyuncu, Çin'e dönemediklerini söyledi.

Tosic, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''İzinli olup kendi ülkelerinde bulunan futbolculardan da Çin’e gelmeleri istendi. Ancak yabancı oyuncular olarak biz, bu talebe olumlu yanıt veremedik. Çünkü başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uçuşlar askıya alınmış durumda. Geri dönmemiz mümkün değil. Çin Ligi’nde forma giyen; Graziano Pelle, Oscar Santos, Hulk, Anderson Talisca ve Marko Arnautovic gibi futbolcular da aynen benim gibi Çin’e geri dönemiyor.''