Tosic, Çin'e transfer oluyor

Gelecek sezon öncesi Beşiktaş’ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlıların stoperi Dusco Tosic, 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerin'den Guangzhou Evergrande'ye transfer oluyor.

3 YILLIK 10 MİLYON EURO

Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekini, Siyah Beyazlılar ile 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti. Tosic Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak.

Çin’e giden Sırp futbolcunun Beşiktaş’ın ligin 34. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş’a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic’in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.