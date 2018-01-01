Tosic: Göndermezlerse gitmem

İngiliz kulüplerinin takibi altında olan Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic konuştu. Bu sezon Beşiktaş'ta defansın vazgeçilmezi haline gelen tecrübeli futbolcu, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

GÖNDERMEZLERSE BİR YERE GİTMEM

Son iki yıldır bazı teklifler aldığını belirten Tosic, "Beşiktaş'ta hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiamız sürüyor. Burada başarılarıma devam etmek istiyorum. Ancak kulüp beni göndermek isterse o zaman değerlendirilir. Ama beni göndermezlerse bir yere gitmem" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'E GÜVENİYORUM

Dinamo Kiev'den alınan Hırvat stoper Domagoj Vida ile ilgili de konuşan Tosic, "Vida'nın gelmesi benim için bir şey değiştirmez. Transferi rekabeti artırır. İyi olan formayı giyer. Şenol Güneş'in adaletine güveniyorum. Ben başarılı olmak için her zaman çok çalışıyorum" ifadesini kullandı.