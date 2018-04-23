Tosic, Şenol Güneş'le arasındaki tartışmayı anlattı

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta maç esnasında Tosic ile Şenol Güneş'in anlaşmazlığı kameralara yansımıştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

TOSİC: HER ŞEY YOLUNDA

Sırp yıldız Tosic, maç sonrası tecrübeli teknik adam ile yaşadığı diyaloğa dair sosyal medyadan yanıt verdi. Aralarında herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi ve şöyle dedi, ''Maç esnasında hocamla benim aramda bir tartışma yaşanmamıştır. Biraz gergin ve sinirliydim, sarı kart sınırındaydım. Hocam da iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de iyiyim, her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığına işaret ettim. Herşey yolunda'' diyerek sözlerini tamamladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)